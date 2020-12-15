17 грудня в НАТО покажуть оперу-буф Ж. Оффенбаха 'Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі'

Герої та героїні оперет Жака Оффенбаха п’ють вино на очах у публіки, співають гімни трюфелям у шампанському, жартують, носять спокусливий одяг, дозволяють собі легкі непристойності. Одні хочуть полетіти на Місяць, щоб звільнитися від нудних буденних справ, інші – прагнуть до пекла, бо там весело… Зразковий сім’янин Жак Оффенбах в опері-буф "Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі" висміює обдурених чоловіків та оспівує жінок не надто суворих правил.

Отже, що ж можна пробачити жінці? І чи можна їй вірити, якщо навіть шлюбну ніч наречена проводить з іншим у замкненій кімнаті?! Тема любовних трикутників, коханців у шафі, жіночої логіки та меж чоловічої терплячості завжди викликала зацікавленість у публіки. А надто тепер, коли вистава йде у затишному фойє театру, глядачі сидять за столиками при свічках за келихом шампанського та цукерками і спостерігають за дійством, що розгортається на відстані витягнутої руки…

Коли: 17 грудня

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3)

Тривалість:

19:00 - 20:20

Квитки тут.