15 березня в Національній опереті покажуть документальну виставу "Пеніта.ОПЕРА"

Глядачі побачать сучасну оперу, що ґрунтується на документальних фактах життя чотирьох жінок, які відбувають довічне покарання у Качанівській колонії (м. Харків).

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Що чекає на тих, хто за ґратами? Чи є надія на повноцінне життя після виходу на свободу? Вистава супроводжується фотографіями жінок-засуджених, що стали тематичними донорами спектаклю.

Саме зараз в Україні відбувають довічне ув’язнення 22 жінки. Їх засуджено за різних умов, у різні роки, але усі вони отримали однаковий вирок — "довічно". Українські і європейські правозахисники переконані: не кожна з них отримала справедливий вирок і частина з них заслуговує та повинна вимагати перегляду своєї справи.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Через 20 років кожна з довічниць має шанс на помилування, утім, не на виправлення судових помилок. І через те, що в Україні цілком відсутня система перегляду справ, станом на 2018 рік з усіх довічно засуджених жінок в Україні на свободу вийшла лише одна.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Режисер опери Максим Голенко порівнює життя в колонії з санаторієм суворого режиму. Кожна ув’язнена має графік, який розписаний по годинах: ранній підйом, сніданок, робота за швейним машинами, перевірки, короткі побачення з близькими, якщо вони залишились...

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Жінка за ґратами хоче закохуватись, виходити заміж, народжувати і виховувати своїх дітей. Жінка за ґратами хоче мріяти, бути щасливою, бути коханою, бути потрібною. Та чи має вона таку можливість?

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Приходьте і переконайтеся самі під час яскравої документальної постановки.

Запрошуємо Вас до внутрішньої дискусії!

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Авторка лібрето — драматургиня Тетяна Киценко

Композитор – Золтан Алмаші

Режисер-постановник – Максим Голенко

Режисер з пластики — Максим Булгаков

﻿ У ролях : Вікторія Ромашко, Т етя на Лавс ь ка, Ася Середа-Голдун, Л і Берл інська , Максим Булгаков.

Фото: Олексій Товпига

Коли: 15 березня, неділя ("Сцена 77")

Тривалість вистави: 19:00 - 21:00

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3; ст. м. Олімпійська)

Фото: Прес-служба Національної оперети України

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