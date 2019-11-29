14 та 15 грудня в київському театрі на лівому березі відбудеться прем'єра вистави "Сімейний альбом"

В Київському театрі драми і комедії на лівому березі 14 та 15 грудня відбудеться прем'єра нової вистави "Сімейний альбом".

Що таке сім’я?

Щоб знайти відповідь на це запитання запрошуємо зазирнути в шпарини старого будинку. Ми підглядатимемо за життям сім’ї, що проживає в Україні в 90-х роках. Сім’ї, в якій поєднують своє буття три покоління. Неминучий супротив батьків та дітей. Те, що мало величезне значення для старшого покоління, дуже швидко перестає цінуватись їх нащадками. Ми перемістимось в часи розпаду СРСР, саме тоді коли Америка почала з’являтись на полицях наших магазинів, на зломі часів, при зміні правлінь.

І давайте уявимо, що всі актори будуть в масках? В модернових масках "Commedia dell’Arte".

Як же без них? Адже, режисер цієї вистави – Маттео Спіацці (Італія).

Маттео Сп’яцці (Італія) – відомий режисер, актор, викладач драми та організатор театральних подій. Працював в театрах Італії, Польщі, Словенії, Естонії, Австрії, Білорусі, Росії, Еквадорі. Маттео спеціалізується на "Commedia dell’Arte" ("Комедія масок") – сучасний вид італійського народного театру, вистави якого створюються методом імпровізації, за участю професійних акторів, одягнених в маски.

"Сімейний альбом/ Album di Famiglia" перша вистава Маттео Спіацці (Італія) в Україні. Виставу створено за підтримки Посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

Якщо вам не вистачає нових, унікальних театральних вражень – ця вистава точно для вас. Італійський театр в Україні — став натхненням та незабутнім досвідом для наших акторів. Тож ми вирішили розділити ці емоції з найріднішими – нашими глядачами.

Режисер-постановник - Маттео Сп'яцці (Італія)

Художник - Юрій Ларіонов

Художниця з костюмів - Христина Корабельникова

Помічниця режисера - Наталія Дуброва

Тривалість - 1 год. 30 хв. без антракту

Жанр - Трагікомедія про вареники та 90-ті

Автор - Маттео Спіацці (Італія)

Коли: 14 та 15 грудня о 19.00

Де: Театр драми і комедії на лівому березі,м. Київ, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна)

Більш детально з афішею театру можна ознайомитись тут.

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