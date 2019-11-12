13 листопада у Національній опереті відбудеться театралізований концерт "Венеціанська ніч"

13 листопада шедеври барокової музики знову лунатимуть у Салоні "Венеціанська ніч", що розташований у фойє Національної оперети України.

Твори Доменіко Скарлатті, Клаудіо Монтеверді, Георга Фрідріха Генделя, Марко Учелліні, Чезаре Негрі, Джованні Джакомо Гастольді, Б’яджо Маріні, Фабріціо Карозо, представлятимуть солістки театру з.а.України Олена Арбузова Olena Arbuzova / Елена Арбузова - Soprano, з.а. України Валерія Туліс у супроводі ансамблю старовинної музики Національної оперети України у складі якого: Анатолій Воробей (флейта), Максим Коломієць (гобой), Тетяна Мартинюк-Багрій (скрипка), Олена Малиновська (віолончель), Любов Тітаренко (клавесин). До речі, клавесин (франко-фламандська модель) побудований з матеріалів та за оригінальною технологією Марка Дюкорне (Франція) київським майстром Дмитром Титенком.

Театральною прикрасою вишуканої музичної програми концерту стануть балетні номери у виконанні солісток балету Національної оперети України Ксенії Некрасової та Дар'ї Бусько.

Колектив Театру висловлює щиру подяку професору кафедри старовинної музики НМАУ ім.П.І. Чайковського - Світлані Шабалтіній - за надання клавесину для концерту.

Дрес-код: вечірні наряди.

В програмі зайняті:

З. а. України Олена Арбузова

Максим Коломієць - гобой

Тетяна Мартинюк-Багрій – скрипка

Любов Тітаренко - клавесин

Олена Малиновська - віолончель

Анатолій Воробей - флейта

А також артисти балету - Ксенія Нєкрасова та Дар’я Бусько.

Квитки тут:

Коли: 13 листопада, середа. Тривалість: 19:00 - 20:30

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся