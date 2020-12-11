12 грудня Національна оперета покаже моноспектакль "Георг ОТС"

Це вистава-спогад про видатного, але нині майже забутого, оперного співака – Георга Отса в оригінальній інтерпретації режисера-постановника Олександра Білозуба і соліста Національної оперети, автора тексту – Дмитра Шарабуріна.

Георг Отс мав заворожуючий ліричний баритон і з легкістю та майстерністю виконував як естрадні хіти, так і складні оперні арії. Кумиром мільйонів і живою легендою його зробила роль містера Ікс у екранізації оперети Імре Кальмана "Принцеса цирку". У 50-70-х роках минулого століття його платівки були майже у кожній родині.

Коли ми ставимо стару вінілову платівку, то крізь шум і тріскіт до нас доносяться голоси великих людей із далекого минулого. На сцені оперети ми спробуємо відтворити цю унікальну ретро-атмосферу, повернути Георга Отса сучасності і покажемо невідомі сцени з його життя, – розповідає режисер Олександр Білозуб.

У репертуарі Отса були партії із найкращих оперет, які сьогодні йдуть у театрах по всьому світу, зокрема і в Національній опереті України – "Циганський барон" Й. Штрауса, "Весела вдова" Ф. Легара, "Графиня Маріца" І.Кальмана, "Цілуй мене, Кет!" К.Портера.

Це вистава-реставрація, дань пам’яті видатному співакові, тому прозвучать його найвідоміші арії, оперети і пісні у виконанні талановитого вокаліста Дмитра Шарабуріна, – підсумовує постановник.

Тривалість – 1 год.

Коли: 12 грудня

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3), сцена "Stage_lab".

Квитки ТУТ:

Початок о 19:30

… за матеріалами прес-центру НАТО