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26 лютого • оновлено в 12:17
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10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

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Ось вже понад п'ятсот років її вважають символом самовідданої хоробрості й справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться освічена людина, яка б ніколи не чула імені Жанни д'Арк ... та не була знайома з її недовгою, але славною біографією.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

10 березня в Національній опереті України покажуть легендарну рок-оперу поета Юрія Рибчинського та композитора Геннадія Татарченко "Біла ворона". Нове, оригінальне, дуже яскраве й цікаве прочитання вже знайомого за поемою Юрія Рибчинського сюжету. Це бачення сьогодення крізь алегоричну призму мистецтва. Чесно та відверто.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

В основі сюжету - історія життя Орлеанської Діви Жанни д'Арк, яка очолила боротьбу французького народу під час Столітньої війни.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Над створенням рок-опери працювали такі майстри, як Максим Голенко (режисер), Максим Булгаков (балетмейстер), Сергій Нестерук (диригент), Володимир Ковальчук (сценограф), Олена Левченко (художник по костюмах), Олександр Корш (аранжувальник) та ін.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Заклик до миру

- Рок-опера "Біла ворона" - це заклик до миру. Коли влада любить свій народ, у неї є перспективи й майбутнє. Адже народ - це голос розуму, - говорить генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, н. а. України Богдан Струтинський. - Теми, порушені у постановці, актуальні й зараз. Це зрада, вибір, любов до народу й те, як держава вчиняє зі своїми героями.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Про наш час

За словами автора і драматурга Юрія Рибчинського, матриця, яка була створена в п'єсі "Біла ворона" в далекому 1989 році, співзвучна і теперішньому часу.

- Я вдячний Національній опереті за те, що вона взялася за цю непросту роботу, - каже Юрій Рибчинський.

А композитор Геннадій Татарченко додає, що щасливий почути свою музику у виконанні професійних артистів музичного театру такого рівня.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Динаміка в статиці

Для роботи над сценографічним рішенням вистави був запрошений радянський, український й одночасно канадський художник, живописець та педагог Володимир Ковальчук. За словами Володимира, головний принцип його роботи: "динаміка в статиці".

- Дуже радий, що ми залучили до роботи над "Білою вороною" Володимира Ковальчука. Він вніс неймовірно потужний рух в цей проект. Ми змогли на нього подивитися під іншим кутом. Для мене це було важливо, корисно і цікаво, - зауважує режисер-постановник Максим Голенко. - Багато що речі вдалися візуально. Дуже сильний сатирично соціальний пласт. Ми це зробили!

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Народ як головний персонаж

- Це не дивертисмент. Балет тут повноцінний ключовий персонаж. Народ у всіх його іпостасях. Моїм першочерговим завданням було створення певного емоційного стану, конструювання непростого шляху від емоції до думки. Це така певна брехтівська форма, яку потрібно відчути і в цьому правильно існувати. І балет з цим блискуче впорався, - каже балетмейстер-постановник вистави Максим Булгаков.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

"Рок-опера Геннадія Татарченко та Юрія Рибчинського "Біла ворона" - справжній театральний хіт, який по праву заслужив окремої сторінки в історії українського театру", - пише для газети "День" Людмила Олтаржевська.

Актуальність постановки важко переоцінити. Боротьба за свободу, відданість своєму королю, безкомпромісність, внутрішня чистота й самовідданість ... на тлі проблеми вибору, зради та особистої драми.

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Коли: 10 березня, вівторок

Де: Національна оперета (г. Киев, ул. Велика Васильківська, 53/3, ст. Метро "Олімпійська")

Тривалість: 19: 00-21: 10

Онлайн квитки ТУТ

10 березня на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

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