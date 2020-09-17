У Міжнародний день музики, 1 жовтня, Національна оперета України гостинно відчинить двері своїм глядачам. Працюватимуть сцени: "Театр у фоє", "Stage_Lab", "Сцена 77".

Вистави йтимуть згідно з репертуаром та із дотриманням рекомендованих заходів безпеки: масковий режим, використання антисептиків, збереження соціальної дистанції та термоскринінг.

86-й театральний сезон буде розпочато дуже витонченою та атмосферною тематичною виставою "Кавова кантата" на музику Й.С.Баха. Балетмейстер-постановник вистави – Олександр Сегаль, балетмейстер – Наталія Скуба.

Оскільки в Україні продовжено адаптивний карантин до 31 жовтня, святковий Гала-концерт до відкриття 86-го театрального сезону перенесено. Нову дату концерту буде повідомлено додатково, усі придбані квитки залишаються дійсними.

У зв’язку з рішенням Кабінету Міністрів про продовження адаптивного карантину і посиленням низки обмежувальних заходів, а також, враховуючи рекомендації Міністерства охорони здоров’я, Національна оперета України не має можливості грати вистави на великій сцені. Адже специфіка музичного театру передбачає залучення великої кількості вокалістів, артистів балету, хору та музикантів – щонайменше 100 осіб. Виступ вокалістів під фонограму, без супроводу хору та балету погано вплине на якість вистави. Запропонувати неякісну постановку – найбільша неповага до глядача, яку Театр не може допустити. Тому вистави великої сцени перенесені до завершення карантину.

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