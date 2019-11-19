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19 листопада • оновлено в 06:54
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"Аби не катафалк!" Віторган публічно "підколов" Собчак. Фото

1.1т
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Російський актор Максим Віторган публічно "підколов" свою колишню дружину Ксенію Собчак через її весільний катафалк.

До такого висновку прийшли його підписникии після того, як актор у своєму Instagram показав фото, на якому він разом із дочкою від першого шлюбу Поліною сидить у багажнику автомобіля.

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Максим Віторган і Ксенія Собчак

Максим Віторган і Ксенія Собчак

Cosmopolitan

"Хоч у бензобаку, та в кадилаку", – підписав Віторган знімок.

Шанувальники актора тут же побачили натяк. "Ну її вже цю Собчак, з очей геть, із серця теж!", "Під*бав колишню!", "Аби тільки не в катафалку!" – іронізують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Віторган і Собчак відзначилися листуванням у мережі. У День народження їхнього сина Платона колишні чоловік і жінка подякували один одному.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Максим Віторган Ксенія Собчак
Місце
Росія
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