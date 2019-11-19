"Аби не катафалк!" Віторган публічно "підколов" Собчак. Фото

Російський актор Максим Віторган публічно "підколов" свою колишню дружину Ксенію Собчак через її весільний катафалк.

До такого висновку прийшли його підписникии після того, як актор у своєму Instagram показав фото, на якому він разом із дочкою від першого шлюбу Поліною сидить у багажнику автомобіля.

Максим Віторган і Ксенія Собчак Cosmopolitan

"Хоч у бензобаку, та в кадилаку", – підписав Віторган знімок.

Шанувальники актора тут же побачили натяк. "Ну її вже цю Собчак, з очей геть, із серця теж!", "Під*бав колишню!", "Аби тільки не в катафалку!" – іронізують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Віторган і Собчак відзначилися листуванням у мережі. У День народження їхнього сина Платона колишні чоловік і жінка подякували один одному.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся