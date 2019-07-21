"А де Pohuy?" Кошовий прийшов голосувати в футболці за 600 євро

Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий виконав свій громадянський обов'язок, і повеселив шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Так, на своїй сторінці в Instagram комік опублікував фото з виборчої дільниці, де здивував усіх своїм не дешевим нарядом. "За вас, пацани", – прокоментував Євген.

Свій громадянський обов'язок "лисий з Кварталу" прийшов виконати в пляжних шортах і футболці. Як виявилося, футболка Кошового від відомого бренду Louis Vuitton. Коштує вона близько 21 тисячі гривень. Весь "образ" Кошового з чорно-білим принтом.

Футболка Кошового ru.louisvuitton.com

"Футболка не дешева", – помітили в коментарях.

Instagram@evgenii.koshevoi

"Красава", "За" Слугу народу"?", "Ну на футболку і шорти вже заробив", "Сподіваюся правильний вибір Жека", "Жека, красава", - пишуть в мережі.

Instagram@evgenii.koshevoi

Instagram@evgenii.koshevoi

Instagram@evgenii.koshevoi

Як повідомляв OBOZREVATEL, толстовка шоумена з надписом Pohuy стала приводом для гучного скандалу в мережі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!