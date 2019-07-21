Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

"А де Pohuy?" Кошовий прийшов голосувати в футболці за 600 євро

Читати матеріал російською

Учасник "95 Кварталу" і гуморист Євген Кошовий виконав свій громадянський обов'язок, і повеселив шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Так, на своїй сторінці в Instagram комік опублікував фото з виборчої дільниці, де здивував усіх своїм не дешевим нарядом. "За вас, пацани", – прокоментував Євген.

Новини
Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці у стильному вбранні: фото

Свій громадянський обов'язок "лисий з Кварталу" прийшов виконати в пляжних шортах і футболці. Як виявилося, футболка Кошового від відомого бренду Louis Vuitton. Коштує вона близько 21 тисячі гривень. Весь "образ" Кошового з чорно-білим принтом.

Футболка Кошового

Футболка Кошового

ru.louisvuitton.com

"Футболка не дешева", – помітили в коментарях.

"А де Pohuy?" Кошовий прийшов голосувати в футболці за 600 євро

Instagram@evgenii.koshevoi

"Красава", "За" Слугу народу"?", "Ну на футболку і шорти вже заробив", "Сподіваюся правильний вибір Жека", "Жека, красава", - пишуть в мережі.

"А де Pohuy?" Кошовий прийшов голосувати в футболці за 600 євро

Instagram@evgenii.koshevoi

"А де Pohuy?" Кошовий прийшов голосувати в футболці за 600 євро

Instagram@evgenii.koshevoi

"А де Pohuy?" Кошовий прийшов голосувати в футболці за 600 євро

Instagram@evgenii.koshevoi

Як повідомляв OBOZREVATEL, толстовка шоумена з надписом Pohuy стала приводом для гучного скандалу в мережі.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Євген Кошовий
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
43
9
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Клоуны нынче в тренде...Лысое чмо метит в губернаторы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel