9-поверховий будинок, вагон-метро і кілька рекордів: в мережі показали шоу MONATIK

25 грудня в мережі відбувся реліз самого гучного події для українського шоу-бізнесу - стадіонного шоу MONATIK "LOVE IT ритм".

Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" - знакова подія для української музичної індустрії. Сольне шоу популярного артиста MONATIK на центральній арені України - НСК "Олімпійський", яке відвідало понад 60 тисяч осіб назавжди увійшло в історію. 1 червня 2019 року стало доленосною подією для українського шоу-бізнесу, адже вперше поп-музика Made in Ukraine здійснила революцію такого масштабу.

"Це було не просто шоу! Буквально все: запаморочливі звук і світлові ефекти, кілька сцен, справжні потяги, мюзиклові постановки, мотоцикли, зіркові дуети, набитий стадіон, який співає хором кожну пісню - все це про"LOVE IT ритм". такого рівня концертні програми готують артисти зі світовим ім'ям", - зізнаються музичні критики, які відвідали концерт.

Стадіонне шоу MONATIK стало головною подією не тільки року, а й усього десятиліття. Кращим артистом нашої країни і країн ближнього зарубіжжя артист став уже давно. І це шоу в черговий раз підтверджує, що у артиста в рукавах ще багато козирів, якими він може нас здивувати.

Над створенням Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" працювала величезна команда людей: понад 100 компаній-підрядників, 3 групи стилю дизайнерів по образам, 12 найкращих танцюристів України. Було використано більше 1000 світлових приладів, прописано більше 1200 світлових програм, сотні кіловат звуку - рекорд для українського шоу. Сцена на шоу MONATIK була заввишки з 9-поверховий будинок, а на 136 одиниць одягу балету було використано понад півмільйона кристалів.

Найважливішим елементом шоу MONATIK став вагон-метро, що викликав бурю захоплення у глядачів концерту. Двоповерхова сцена-трансформер була розроблена ексклюзивно для шоу мультиартиста і викликала фурор у всіх глядачів. Прямо перед очима десятків тисяч шанувальників високотехнологічний вагон-метро перетворився в сцену посеред НСК "Олімпійський", яка ще й їздила. На ньому MONATIK дістався до найдальших секторів. Це був справжній музичний і технологічний тріумф шоу MONATIK і всієї української музики.

Режисером-постановником Stadium Show MONATIK "LOVE IT ритм" виступив беззмінний і неповторний - Денис Стульников, який працює з артистом з перших шоу-програм. Над більшістю костюмів працював неймовірно талановитий український дизайнер Іван Фролов, а також група стилю видатного Дмитра Бондаря. Доповнювали образи MONATIK - капелюхи дизайнера, який співпрацює зі світовими артистами - Руслана Багінського.

Вперше стадіонне шоу MONATIK було показано на телеканалі "1+1". Спеціально до новорічних свят артист презентує його на своєму каналі в YouTube.

"Згадаймо перший день літа в перший місяць зими", - анонсував вихід шоу MONATIK.

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