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87-річний актор з Росії розлучається з молодою дружиною: історія шлюбу і фото красуні

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Новина про майбутнє розлучення зірки серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Убойная сила" і "Агент національної безпеки" 87-річного Івана Краско і його молодої дружини Наталі Шевель наробила чимало галасу в ЗМІ.

Цікаво, що дівчина, була молодша за свого чоловіка на цілих 60 років, а їхній шлюб з актором тривав лише три роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив розповісти історію їх невдалого шлюбу і пропонує подивитися, як же виглядає дівчина, яка змогла привернути до себе увагу народного артиста РФ.

Сама Наталя родом з Криму, переїхала в Санкт-Петербург зі своїм першим коханим. З Іваном Краско дівчина познайомилася, коли він був її викладачем в інституті. Вони одружилися у вересні 2015 року.

Вона стала четвертою дружиною актора. Незважаючи на величезну різницю у віці, чоловік і жінка запевняли, що щасливі один з одним і якщо між ними і трапляються конфлікти, то тільки на побутовому ґрунті.

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Втім, така ідилія тривала недовго. У січні 2018 року якийсь молодий чоловік на ім'я Олександр записав відео, в якому розповів про свій роман з актрисою. Він стверджував, що зустрічався з дівчиною з 2017 року.

Сама Наталя пояснила, що дійсно знайома з Олександром, але "сексу у них не було". Правдивість своїх слів Шевель підтвердила і на ток-шоу Дмитра Шепелєва "На самом деле", куди вона прийшла разом з Краско, погодившись навіть пройти тест на поліграфі.

Краско же заявив, що повністю довіряє дружині, а всі розмови про зраду спровоковані спеціально заради піару і отримання солідного гонорару за участь в шоу на ТБ.

Втім, скоро чутки про розлад у їхній родині знайшли ґрунт. Літом 2018-го року дружина Краско почала постити фотографії в Instagram - спочатку з Ізраїлю, а потім з Іспанії. Тоді як Краско-старший в цей час залишався в Санкт-Петербурзі.

Незабаром журналісти зв'язалися з Краско-старшим і той підтвердив, що вже не живе з молодою дружиною, але вони підтримують зв'язок по телефону.

Втім, незабаром після цього Краско змінив свою думку і лайкою відповів журналістам, що його розлучення - це не таке вже вирішена справа і все ще може змінитися.

Його молода дружина коментарів поки що не давала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що культова пара російського шоу-бізнесу, гумористи Євген Петросян і Олена Степаненко вирішили розлучитися.

Подружжя прожило разом понад 30 років і нажили майна більш, ніж на 1,5 млрд рублів. Подейкують, 72-річний комік захопився молодий помічницею, з якою працює вже не перший рік, також існують думки, що перший крок до краху більш ніж 30-річного шлюбу зробила дружина артиста.

Особи
Іван КраскоНаталя Краско
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
пісєць яка страшна
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