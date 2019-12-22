"22 роки і 22 кг назад": Галкін показав, як виглядав до Пугачової в молодості

Російський шоумен Максим Галкін показав фоловерам, як виглядав у молодості, коли ще не був чоловіком примадонни Алли Пугачової.

Відповідні знімки він опублікував у своєму Instagram. На них він виглядає зовсім іще юнаком. Більшість фото зроблені на пляжі, тому підписники змогли насолодитися напівголим торсом молодого Галкіна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Перебирав старі фотки: підбірочка із серії "22 роки і 22 кг назад". У новому році вирішив повернутися до стану "дрищ", – посміявся шоумен сам із себе.

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

При цьому він анонсував фоловерам "сюрприз" у вигляді "документалки", який чекає їх уже незабаром.

"На тижні вас чекає сюрприз – ульотна документалка з відвертими відповідями на всі питання від... Слідкуйте за стрічкою!" – заінтригував комік.

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Максим Галкін у своєму новому шоу Музикаліті кілька разів вилаявся матом, а також видав новину про Пугачову – вона скоро стане прабабусею;

також Галкін показав розкішний замок, у якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.

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