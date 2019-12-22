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22 грудня • оновлено в 21:48
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"22 роки і 22 кг назад": Галкін показав, як виглядав до Пугачової в молодості

1.5т
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Російський шоумен Максим Галкін показав фоловерам, як виглядав у молодості, коли ще не був чоловіком примадонни Алли Пугачової.

Відповідні знімки він опублікував у своєму Instagram. На них він виглядає зовсім іще юнаком. Більшість фото зроблені на пляжі, тому підписники змогли насолодитися напівголим торсом молодого Галкіна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

"Перебирав старі фотки: підбірочка із серії "22 роки і 22 кг назад". У новому році вирішив повернутися до стану "дрищ", – посміявся шоумен сам із себе.

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Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

При цьому він анонсував фоловерам "сюрприз" у вигляді "документалки", який чекає їх уже незабаром.

"На тижні вас чекає сюрприз – ульотна документалка з відвертими відповідями на всі питання від... Слідкуйте за стрічкою!" – заінтригував комік.

Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін у молодості

Максим Галкін у молодості

Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Максим Галкін
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