Зупинилось серце захисника України: стало відомо про загибель військового з Київщини Віталія Кобушкіна. Фото

Через проблеми із серцем помер військовий з Бучі Київської області Віталій Кобушкін. Життя захисника України обірвалось 13 жовтня 2026 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Сумна звістка

"Бучанська громада втратила військовослужбовця Віталія Кобушкіна", – йдеться в повідомленні.

Воїн родом із Луганська. У 2014 році разом із дружиною Наталією та сином Іллею переїхав до Бучі. Працював на СТО. Рідні та близькі згадують його як людину з великим серцем, яка завжди відстоювала справедливість.

Віталій Кобушкін. Вічна пам'... Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5479 Розгорнути

До лав ЗСУ 39-річний захисник долучився у 2023 році. Воював на різних ділянках фронту, а останнім часом служив начальником складу роти матеріального забезпечення військової частини. На жаль, 13 жовтня його життя раптово обірвалося через проблеми із серцем.

"Щирі співчуття родині, друзям і всім, хто знав Віталія. Розділяємо ваш біль втрати", – додав Федорук.

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.