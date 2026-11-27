Зможуть прийняти одразу 194 тис. людей: Кличко розповів, скільки пунктів обігріву працюватимуть в Києві

У Києві влада підготувала 101 опорний пункт, який розрахований на тривале перебування людей у разі відсутності світла, тепла чи води. Одночасно вони можуть прийняти понад 41 тисяч людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Місто готово допомагати усім, хто потребує цього.

Що відомо

"У Києві працюватимуть понад 1 500 пунктів обігріву. Загальна їх місткість – майже 194 тисяч осіб", – розповів Кличко.

За словами мера, серед усіх цих об’єктів місто визначило і підготувало 101 опорний пункт. Вони розраховані на тривале перебування людей у разі відсутності світла, тепла чи води. Там є генератори, автономне опалення, інтернет, запаси питної води та продуктів. Є умови для перебування маломобільних людей.

"Одночасно опорні пункти можуть прийняти понад 41 тисяч людей", – додав Кличко.

Нагадаємо, попри ризик тривалих блекаутів, у Києві запевняють, що каналізаційна система забезпечена резервним живленням, тому повертатися до практики "риття ям" у дворах мешканцям не доведеться. Водночас під час сильних морозів і тривалих відключень залишаються ризики для внутрішньобудинкових мереж, а стабільність водо-й теплопостачання залежатиме від роботи резервних систем та наслідків російських атак.

Як повідомляє OBOZ.UA раніше, українці зможуть не лише використовувати генератори для власних потреб під час тривалих блекаутів, а й продавати надлишок виробленої електроенергії та отримувати за це гроші.