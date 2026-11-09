Житловий масив на штучному острові: як у 1960- роках будували "Київську Венецію". Фото та історія
Ця місцевість також відома я...
Розгорнути
Столичну Русанівку була почали розбудовувати в другій половині 1960-х років. Місце, яке сьогодні також відоме як "Київська Венеція", вже тоді вважалось взірцевим.
Відповідні знімки та історію у своєму Telegram-каналі опублікував столичний екскурсовод Кирило Степанець. У наші дні ця локація є одним з улюблених місць прогулянки містян.
Що відомо
"Як з'явилася Русанівка. Раніше місцевість була незаселеною через близькість до річки та часті повені", – розповів Степанець.
За його словами, забудова цієї локації стала можливою у 1960-х, коли з'явився новий метод будівництва – гідронамив. Це був перший житловий масив союзу на штучному острові. Його підняли на 3-5 метрів над рівнем води, сам ЖМ створювали взірцевим.
Забудова цієї місцевості ста...
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Розгорнути
Навколо масиву було прокладено обвідний канал. Почалося зведення житла, а вже в 1963-му в перші квартири заселилися люди. Впродовж наступних 13 років на острові з'явилися 9-ти і 16-поверхівки.
Русанівка.
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Ця місцевість також відома я...
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Розгорнути
Ця місцевість також відома я...
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Розгорнути
Варто зазначити, що ця територія чітко розділена бульварами на три мікрорайони. Була ідея прокласти замість них канали, однак її не реалізували.
Ця місцевість також відома я...
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Розгорнути
Ця місцевість також відома я...
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Розгорнути
"До слова, після завершення плану, Русанівку майже не забудовували. За весь час тут було зведено лише один новий будинок", – резюмував Степанець.
Ця місцевість також відома я...
Джерело: https://t.me/kirstepan/14485?single
Розгорнути
Як повідомляв OBOZ.UA, вулиця Володимирська є невід’ємною частиною історії Києва та однією з найстаріших у місті. Завдяки старій фотографії ми можемо побачити, який вигляд вона мала у 1920-х роках.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок