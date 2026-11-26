Застосунок "Київ Цифровий" перейде на нову платіжну систему: що зміниться та як оплачувати послуги

Міський мобільний застосунок "Київ Цифровий" перейде на нову платіжну систему. З п’яниці, 27 листопада, не можна буде оплачувати послуги збереженою банківською карткою.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Щоб скористуватися усіма можливостями потрібно оновити застосунок.

Що відомо

"27 листопада "Київ Цифровий" перейде на нову платіжну систему", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в КМДА, після у новій версії застосунку більше не буде окремого розділу "Картки". Тому не можна буде оплачувати послуги збереженою банківською карткою.

Як і раніше, користувачі зможуть розрахуватись:

за реквізитами банківської картки;

через Apple Pay;

через Google Pay.

Усі платіжні дані шифрують і захищають відповідно до міжнародного стандарту безпеки Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

"Щоб уникнути проблем з оплатою транспортних послуг і купівлею квитків, команда "Київ Цифрового" рекомендує заздалегідь оновити застосунок до останньої версії, – закликали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, мобільний застосунок "Київ Цифровий" отримав нову корисну функцію. Від тепер там з’явився новий шар мапи – для велосипедистів, що дозволить зручніше планувати маршрути містом.