Йому було лише 25: на фронті загинув поліцейський з Київщини Ігор Колосов. Фото

На Харківщині під час виконання бойового завдання загинув поліецйський полку поліції особливого призначення Київської області 25-річний Ігор Колосов. Життя мужнього захисника України обірвалось 30 вересня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Поліцейський полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Київській області сержант поліції Ігор Колосов загинув під час бойового зіткнення з противником на Харківщині. Йому було лише 25 років", – йдеться в повідомленні.

Герой народився в Енергодарі Запорізької області. У 2024 році долучився до лав полку поліції особливого призначення Київщини та став на захист України.

Ігор Колосов. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: Поліція Київщини

На жаль, 30 вересня, під час виконання бойового завдання на Харківщині, Ігор загинув під час бою з ворогом

"Він лише починав будувати своє життя, мріяв про професійне майбутнє, мав плани й цілі. В Ігоря Колосова залишилася мати. Тепер їй доведеться берегти пам’ять про сина замість того, щоб бачити, як він будує своє життя", – додали в поліції.

Герої війни в Україні

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.