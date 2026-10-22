Є резервне енерго- та водопостачання: Кличко перевірив готовність до зими однієї з лікарень на лівому березі Києва. Фото
Віталій Кличко перевірив гот...
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Мер Віталій Кличко перевірив готовність до зими однієї з лікарень на лівому березі Києва. У закладі є доступ до резервного енерго- та водопостачання, а також тут облаштоване укриття, обладнане, зокрема, ліжками та операційною.
Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі. Опалювальний сезон у місті вже розпочався.
Що відомо
"Перевірив готовність до зими однієї з лікарень на лівому березі столиці. Це опорний багатопрофільний комунальний заклад, де надають допомогу пацієнтам із найтяжчими патологіями з усієї України. Зараз у стаціонарі майже 740 пацієнтів, більшість із яких потребують або вже перенесли складні оперативні втручання. Для закладу такого рівня незалежність від зовнішніх мереж – питання збереження життів людей", – розповів Кличко.
Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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За словами мера, лікарня вже підключена до опалення від власної котельні. Має свою свердловину для водопостачання, а також є резервне підключення до мереж "Київводоканалу".
Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Крім того, вона має резервне живлення та доступ до альтернативної енергетики. Для безперебійної роботи обладнання є 8 дизель-генераторів різної потужністі, а також тут встановили сонячну електростанцію на 250 кВт. Наразі фахівці додатково монтують автономне зовнішнє освітлення на сонячних панелях та вертикальні вітрогенератори.
Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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На випадок повітряних тривог на території медзакладу облаштували укриття, обладнане, зокрема, ліжками та операційною.
Віталій Кличко перевірив гот...
Джерело: Telegram мера столиці
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"Забезпеченість наших медзакладів власним теплом, водою та альтернативною генерацією гарантує, що реанімації, операційні та життєво важливе обладнання в лікарнях працюватимуть безперервно за будь-яких умов", – наголосив Кличко.
Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 16 жовтня, офіційно розпочався опалювальний сезон. Спочатку тепло з’явиться у закладах соціальної сфери.