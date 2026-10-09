Вулиця перестала існувати: який вигляд мав знищений вибухами Хрещатик у Києві в 1941 році. Фото

Восени 1941 року центр Києва був фактично знищений вибухами, організованими радянською владою. Завдяки старим фотографіям можна побачити, який вигляд мав Хрещатик у ті дні.

Знімки опублікували у спільноті "Клуб корінного киянина" в соцмережі threads. Після закінчення війни відновлювальні роботи в столиці тривали до початку 1950-х.

Що відомо

"Хрещатик. Вересень 1941 року. Головна вулиця по суті просто перестала існувати... Як стало відомо згодом, вибухові (на радіокеруванні) пристрої були закладені при відступі червоної армії з міста. Така ж доля чекала і нинішню Парламентську бібліотеку, Будинок Вчителя, Оперу та інші споруди, але їх вчасно розмінували", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках, колиризовиних та відновлених за допомогою ШІ, можна побачити яким був Київ у і страшні дні.

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Хрещатик та центр Києва післ... Джерело: kyiv_klab Розгорнути

Зазначимо, 19 вересня 1941 року, під час Другої світової війни, після 78 днів оборони Київ покинули радянські та захопили німецькі війська. Місто на два роки стало адміністративним центром Київського генерального, міського та сільського округів.

6 листопада 1943 року радянська влада повернула собі столицю України. Місто сильно постраждало, зокрема через підриви, які здійснили радянські партизани.

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