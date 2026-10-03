Вірний син України: на Київщині попрощалися із військовим Валерієм Кобзарем. Фото

Під час виконання бойового завдання загинув військовий з Обухівського району Київської області Валерій Кобзарь. Серце хороброго воїна зупинилось 25 вересня 2026 року.

Про це повідомили в пресслужбі Обухівської міської ради. Вічна пам'ять і слава Герою!

Сумна звістка

"Ми зібралися в селі Германівка, щоб віддати останню шану воїну, життя якого стало частиною великої боротьби за незалежність України. Схиляючи голови, ми провели в останню путь мужнього захисника – Кобзаря Валерія Вікторовича", – йдеться в повідомленні.

Герой народився 20 лютого 1987 року в Казахстані, у селі Костянтинівка. У 1991 році родина переїхала до України, оселившись у селі Супрунівка Сумської області. Навчався у Ганнівсько-Тернівській загальноосвітній школі. Після закінчення школи пройшов навчання в Добровільному товаристві сприяння армії, авіації та флоту, де отримав професію водія. У 2010 році пройшов строкову військову службу в Ірпені.

Валерій Кобзарь. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: Обухівська міськрада

Професійний шлях Валерія був пов'язаний з робітничими спеціальностями. Він працював охоронцем у фермерському господарстві, а пізніше їздив на заробітки до Польщі. Оточуючі знали його як надзвичайно працьовиту та відповідальну людину.

З часом доля привела його до села Германівка, де він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною. Разом вони виховували двох дітей від першого шлюбу: сина Леоніда та доньку Інну. Згодом, у березні 2022 року у пари народилася ще одна дитина – донька Валерія. Він був надійним чоловіком і люблячим батьком.

У грудні 2025 року Валерій був призваний до лав Збройних Сил України. Проходив службу у складі 114-та окремої бригади територіальної оборони на посаді оператора безпілотних літальних апаратів. Побратими знали його за позивним "Кобзарик". Виконував бойові завдання на Чернігівському напрямі.

На жаль, 25 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Чернігівської області, внаслідок удару ворожого дрону Герой загинув. Його поховали у селі Германівка.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі Тамарі Василівні, дружині Катерині, дітям – Леоніду, Інні та Валерії, сестрі Вірі, братам Сергію та Володимиру, а також усім рідним, близьким, друзям та побратимам. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час несення служби помер військовий з Фастова Київської області, сержант Юрій Дзядевич. Життя мужнього захисника України обірвалось 26 вересня 2026 року.