Вірний син України: на фронті загинув військовий з Ірпеня Антон Стрельчук. Фото

На фронті 22 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовий з Ірпеня Київської області Антон Стрельчук. Воїн віддав найцінніше – життя – за незалежність та територіальну цілісність України.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це у своєму Telegram-каналі повідомила в.о. Ірпінського міського голови Анжела Макеєва.

Сумна звістка

"На щиті до Ірпеня повертається Захисник України Антон Стрельчук", – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 12 листопада 1986 року в Краматорську. Саме там минули його дитинство та шкільні роки. Середню освіту здобув у міській школі №23, від якої сьогодні залишилися лише руїни. Згодом закінчив Краматорське училище №28.

Усе життя Антон працював у будівельній сфері та займався ремонтом житла. Був справжнім професіоналом своєї справи, старанним та совісним. Саме таким і запам’ятався багатьом мешканцям Ірпеня, де довгий час займався ремонтами. Повномасштабне вторгнення радикально змінило плани чоловіка. Вінн мав можливість виїхати, проте вирішив залишитися та разом із товаришами приєднався до евакуаційної команди Ірпінської Біблійної Церкви.

Антон Стрельчук. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/makeevaangela/4682

Увесь березень 2022 року, без води, світла та опалення, Антон допомагав забезпечувати роботу церкви, в якій ховалися люди. Допомагав евакуйовувати мешканців до Романівського мосту, а звідти перевозив назад до церкви продукти та каністри з пальним для генератора. Після звільнення Ірпеня Антон допомагав розчищати завали та активно долучався до відновлення житла постраждалих мешканців міста.

У 2025 році став до лав Збройних Сил України. Через пів року служби отримав поранення. Пройшов реабілітацію та повернувся до війська. Служив піхотним снайпером. На жаль, 22 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Стариця Харківської області під час виконання бойового завдання Антон загинув.

"У Героя залишилася мама, яку лише кілька тижнів тому, на його прохання, вдалося перевезти з Краматорська до Ірпеня, а також багато друзів, для яких він завжди залишатиметься прикладом доброти, справжньої людяності і мужності. Від імені всієї Ірпінської громади висловлюю щирі співчуття мамі, рідним, близьким, друзям і побратимам Антона", – додала Макеєва.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський підрозділу особливого призначення КОРД Київської області Андрій Зубенко. Життя хороброго українця обірвалось 22 вересня 2026 року.