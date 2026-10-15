Віддав життя за кожного з нас: на фронті загинув військовий з Київщини Богдан Онищук. Фото

На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий з села Мотижтин Київської області молодший сержант Богдан Онищук. Серце мужнього воїна зупинилось 10 вересня 2025 року.

Вічна пам'ять і слава Герою! Про це повідомив макарівський міський голова Вадим Токар.

Сумна звістка

"10 вересня 2025 року, на Покровському напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув мешканець Мотижина, молодший сержант Богдан Васильович Онищук", – йдеться в повідомленні.

Воїн народився 17 грудня 1991 року у місті Рівне. У 2015 році з родиною переїхав на постійне місце проживання до села Мотижин Київської області.

Богдан Онищук. Вічна пам'ять і слава Герою. Джерело: https://t.me/vadimtokar/13110

У липні 2025 року Герой став на захист територіальної цілісності та незалежності України. Молодший сержант Богдан Онищук ніс службу як командир зенітногокулеметного відділення зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Він з честю виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за кожного з нас.

"Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам'ять про Захисника України. На нього з Перемогою чекали мати та брат", – додав Токар.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час виконання службових обов'язків загинув військовий з Білоцерківського району Київської області Віталій Гордієнко. Життя захисника України обірвалося 17 червня 2026 року.