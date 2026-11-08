В Києві оприлюднили схему руху проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Мапа

У Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував відповідну мапу.

Тимчасова схема руху проспектом Шухевича. Джерело: Патрульна поліція Києва

Згідно з мапою, водіям легкових автомобілів потрібно повернути праворуч поблизу торгового центру, об'їхати цю ділянку у зворотному напрямку та виїхати на Подільський мостовий перехід.

Для вантажного транспорту організували місце для розвороту на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Звідти водії мають їхати у зворотному напрямку та повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Наприкінці допису Білошицький зазначив, що патрульні стежать за безпекою дорожнього руху, а про зміну напрямку руху повідомляють тимчасові дорожні знаки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що внаслідок російської атаки в ніч проти 7 листопада Північний міст у Києві повністю закрили для руху транспорту в обох напрямках. Унаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття, контактну тролейбусну лінію та лінію електропередач. На місці працювали дорожники й комунальники.

Через перекриття також змінили маршрути громадського транспорту: автобуси, які раніше курсували Північним мостом, спрямували в об'їзд через Подільський мостовий перехід.