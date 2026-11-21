У п’яти районах Києва виникли перебої з водопостачанням: що відомо

У п’яти районах Києва в суботу, 21 листопада, зафіксували перебої з водопостачанням. Фахівці вже розпочали працювати над вирішенням проблеми.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Набрати питну воду, вразі необхідності, можна в бюветах.

Що відомо

"Наразі у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Подільському районах столиці спостерігається зниження тиску у водопровідних мережах або тимчасова відсутність водопостачання", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, фахівці "Київводоканалу" працюють над стабілізацією водопостачання та нормалізацією тиску в мережах.

У міській владі також нагадали, набрати питну воду можна в міських бюветах. Адреси найближчих комплексів доступні на сайті КП "Київводфонд".

Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 21 листопада, у деяких регіонах України знову запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 3 черг. Графіки відключень, найімовірніше, діятимуть у тих самих регіонах, що й раніше,