У мережі показали, який вигляд мав Київ у 1843 році на малюнку Тараса Шевченка. Фото

Як відомо, український поет, прозаїк, мислитель Тарас Шевченко залишив нам у спадщину серію малюнків з видами Києва. На одному з них, на жаль, незавершеному, можна побачити, який вигляд мав правий берег столиці в 1843 році.

Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. У ніша дні ця місцевість не сильно змінилась.

Що відомо

"Малюнок 1843 року, з архіву Тараса Шевченка. Невідомо чому Кобзар не домалював повністю, але місцевість одразу упізнається", – йдеться в повідомленні.

Малюнок 1843 року, з архіву Тараса Шевченк. Джерело: Історичний Київ

На опублікованому фото можна побачити правий берег Києва та упізнати Києво-Печерську лавру. Судячи з усього, можна припустити, що Тарас Григорович малював, перебуваючи в районі колишньої Передмостової слобідки (нинішній Гідропарк).

Вид на правий берег Києва. Джерело: Вікіпедія

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Либідь є однією з найвідоміших річок в історії Києва. Ми звикли бачити її невеличкою, засміченою та закованою в бетонне русло, проте, на початку 1900-х років існував проєкт, яким пропонувалось зробити її судноплавною.