У мережі показали, який вигляд мала тимчасова переправа через Дніпро в Києві у 1941 році. Архівні фото

Під час Другої світової війни у Києві існувала тимчасова переправа через річку Дніпро. Її облаштували в 1941 році поблизу нинішнього моста Метро.

Історичні світлини опублікували у Telegram-каналі спільноті "Ретро Київ". Можна побачити, якою вона була 85 років тому.

Що відомо

"Тимчасова переправа через Дніпро навпроти Лаври, вересень 1941 рік", – йдеться в повідомленні.

Тимчасова переправа через Дн... Джерело: Ретро Київ Розгорнути

На опублікованих фото можна побачити, що переправа знаходилась в районі Києво-Печерської лаври. Крім того, на одній з світлин видно опору Ланцюгового моста (знищеного у 1920-му році – на його опорах побудували міст імені Євгенії Бош – знищений у 1941 році).

Тимчасова переправа через Дніпро. Джерело: KYIV VIBE

На задноьому плані опора зни... Джерело: KYIV VIBE Розгорнути

Тимчасова переправа через Дніпро. Джерело: KYIV VIBE

Трохи історії столиці

Майдан Незалежності в Києві важко уявити без Будинку профспілок України. Проте, до 1975 року тут можна було побачити історичну будівлю, створену за проєктом архітектора Олександра Беретті.

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.