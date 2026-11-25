У мережі показали, який вигляд мала Прип’ять у перші місяці після аварії на ЧАЕС в 1986 році. Унікальні фото

На Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року сталась страшна техногенна аварія, яка назавжди змінила світ. Завдяки роботі фотографа Анатолія Расказова ми можемо побачити, який вигляд мало місто Прип’ять у перші місяці після катастрофи – наприкінці весни – початку літа.

Архівні знімки опублікували у спільноті "Chernobyl" в соцмережі Facebook. У наші дні доступ до цього місця для цивільних заборонений.

Що відомо

"Прип'ять у 1986 році – фотографії Анатолія Расказова", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в спільноті, ці світлини були зроблені у травні або літом 1986 року, незабаром після катастрофи в Чорнобилі та евакуації населення міста.

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Можна побачити, яким було місто, яке ще нещодавно наповнювало життя. Серед іншого, фотограф зробив знімки відомих локацій, зокрема палац культури "Енергетик", Оглядове "чортове" колесо, центральні вулиці Прип'яті та інші.

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Прип'ять. 1986 рік. Перші мі... Джерело: facebook.com/ChernobyltheZone Розгорнути

Анатолій Іванович Расказов (16 січня 1941 – 17 лютого 2010) – колишній штатний фотограф, ілюстратор, декоратор, оформлювач ландшафту на ЧАЕС. За командою керівництва задокументував із землі та з вертольота масштаби руйнування 4-го енергоблоку після аварії. Його авторству належать велика кількість історичних світлин Прип'яті та ЧАЕС до аварії.

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