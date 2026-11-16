У мережі показали, який вигляд мала одна з найвідоміших історичних місцевостей Києва у 1888-році. Панорамне фото

Аскольдова могила – одна з найвідоміших історичних місцевостей та урочище у Києві. Завдяки старовинній фотографії ми можемо побачити, який вигляд вона мала у 1888 році.

Світлини та історію опублікували у спільноті "Спрага: у Києві цікаво" в соцмережі Facebook. У наші дні ця локація виглядає інакше.

Що відомо

"Київ, 1888 рік. Аскольдова могила та міст, якого більше немає. Перед нами – надзвичайна панорама Києва кінця XIX століття. На передньому плані – схили Аскольдової могили, праворуч – церква Святого Миколая, а вдалині через Дніпро перекинуто Миколаївський ланцюговий міст", – йдеться в повідомленні.

Київ, 1888 рік. Аскольдова м... Джерело: Спрага: у Києві цікаво Розгорнути

Як зазначили в спільноті, Аскольдова могила тоді була не парком, а одним із найвідоміших київських некрополів. Тут знаходили останній спочинок представники військової, наукової, культурної та громадської еліти. Загалом на цвинтарі було близько двох тисяч поховань.

На передньому плані фото – храм Святого Миколая, зведений у 1809-1810 роках за проєктом видатного київського архітектора Андрія Меленського. Варто додати, що Аскольдова могила пережила драматичні часи. У 1935 році історичний некрополь знищили, територію перетворили на парк, а церкву перебудували на парковий павільйон. Первісний вигляд храму відновили лише у 1997–1998 роках.

Аскольдова могила. Джерело: Вікіпедія

На фотографії також можна побачити Ланцюговий міст. Він був першим капітальним постійним шляхопроводом через Дніпро в Києві. До того переправа на лівий берег залежала від поромів та наплавних мостів. Споруда була настільки визначною для свого часу, що її точну срібну копію у 1854 році представили на Всесвітній виставці в Лондоні.

Ланцюговий міст. Джерело: Вікіпедія

"Подивіться уважно на цю фотографію. Тут ще немає ані сучасного мосту Метро, ані звичних нам лівобережних міських пейзажів. Зате є Київ, який уже зник, – із його некрополями, інженерними дивами та неповторними краєвидами", – резюмували в мпільноті.

Як повідомляв OBOZ.UA, перші фотографії Києва були зроблені відомим британським фотографом-ентузіастом Роджером Фентоном. Завдяки ним ми можемо, який вигляд мала столиця України в 1852 році.