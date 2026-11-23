У мережі показали, як виглядала Контрактова площа із Замкової гори Києва в 1980 році. Фото

Вид на Контрактову площу з З...

Контрактова площа є невід’ємною частиною історії Києва та Подолу. Завдяки фотографу Олександру Ранчукову ми можемо побачити, який вигляд мала ця місцевість у 1980-му році.

Світлину опублікували у Telegram-каналі спільноти "Київ Історичний". У наші дні ця локація виглядає трохи інакше.

Що відомо

"Вид на Контрактову площу з Замкової гори. Фото: Олександра Ранчукова. 1980 рік", – йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити який вигляд мала тоді одна з найвідоміших площ Києва. Складається враження, що історична частина Подолу буквально потопає в зелені. Крім того, можна роздивитись Труханів острів та лівий берег столиці.

Вид на Контрактову площу з З... Джерело: Київ Історичний Розгорнути

Контрактова площа – одна з найстаріших у Києві, виникла ще за часів Київської Русі. У 1123–1136 роках тут було зведено церкву Богородиці Пирогощі. Після зруйнування Верхнього міста монголо-татарами центр Києва перемістився на Поділ, і Контрактова площа стала центральною. У XV столітті тут було зведено ратушу, пізніше – старовинний колодязь-фонтан "Самсон".

Вид на Контрактову площу з З... Джерело: Вікіпедія Розгорнути

Трохи історії столиці

Європейська площа та Філармонія, яка розташована тут, є обов’язковими місцями відвідування для мешканців та гостей Києва. Завдяки фотографії 1961 року ми можемо побачити елементи цієї місцевості, які, на жаль, не збереглися до наших днів.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 1982 році до Києва приїхав бразильський турист Жуан Педру Ассумпсан Бастос. Іноземець хоч і не був професійним фотографом, але зробив серію неймовірних знімків столиці України тих часів та її мешканців.