У мережі показали, як у 1952 році відбудовували Хрещатик в Києві після Другої світової війни. Фото

Як відомо, Хрещатик сильно постраждав під час Другої світової війни, зокрема, через підрив центра Києва радянськими диверсійними групами. Завдяки старому фото ми можемо побачити, як відбудовували головну вулицю столиці України у 1952 році.

Знімок опублікували у спільноті "Історичний Київ / Historical Kyiv" в соцмережі Facebook. Центр міста сильно змінився.

Що відомо

"1952 рік. Триває процес відбудови Хрещатика. Цікавий факт: вулицю зробили ширшою на 15 метрів, збудувавши нові будинки далі, а на місці залишків старих проклали широкий тротуар (джерело: Рдакфд, фото: Шексна О.)", – йдеться в повідомленні.

1952 рік. Триває процес відбудови Хрещатика. Джерело: Історичний Київ

Підрив Києва 1941 року – проведена восени 1941 року радянська спецоперація зі знищення в окупованому німцями Києві важливих об'єктів життєзабезпечення, а також Успенського собору Києво-Печерської лаври і житлових будинків у центрі міста, переважно на Хрещатику.

Хрещатик. Сучасне фото. Джерело: Вікіпедія

Унаслідок вибухів і пожежі, яка тривала від 24 до 29 вересня, історичний центр Києва зазнав нищівного руйнування. Всього в районі центральної вулиці столиці зруйнували 324 будівлі, тисячі киян залишилися без даху над головою.

Як повідомляв OBOZ.UA, вулиця Володимирська є невід’ємною частиною історії Києва та однією з найстаріших у місті. Завдяки старій фотографії ми можемо побачити, який вигляд вона мала у 1920-х роках.