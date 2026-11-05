У Києві тимчасово зупиняли рух поїздів на "червоній" гілці метро: що сталося

У Києві в четвер, 5 листопада, зупиняли рух потягів на "червоній" лінії метрополітену. Це було зроблено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Інші гілки підземки працювали у звичайному режимі.

Що відомо

"Зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", – йдеться в повідомленні.

У КМДА, зазначили, що "синя" та "зелена" лінії працюють у звичайному режимі. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

О 13:01 в КМДА повідомили, що рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений. Інтервал – 9 хвилин.

Водночас через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься.

Нагадаємо, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.