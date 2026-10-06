Time to read1 хв
icon 936

"Зелена" лінія метро в Києві працюватиме по-новому: що змінилося

Дмитро Кропивницький

У Києві змінили режим роботи...

Розгорнути

У Києві змінили режим роботи метрополітену на "зеленій" гілці. Відтепер, у години пік потяги курсуватимуть за спеціальним графіком.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Пасажирів закликали враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Що відомо

Так, у години пік поїзди "зеленої" лінії метро курсують за спеціальним графіком. Орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери.

Це пов’язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

У КМДА додали, що в міжпіковий час метро працює за звичайним графіком.

Як відомо, у Києві переглянули алгоритм руху на зеленій гілці метрополітену під час тривоги. За "жовтого" рівня загрози на наземній ділянці там їздитимуть поїзди, вони перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не має можливості організувати рух поїздів "червоною" лінією метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Це, зокрема, продиктовано забезпеченням безпеки пасажирів.

Схожі теми
Київське метроНовини Києва та Київської областіметроПівденний міст
0