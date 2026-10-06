"Зелена" лінія метро в Києві працюватиме по-новому: що змінилося

У Києві змінили режим роботи метрополітену на "зеленій" гілці. Відтепер, у години пік потяги курсуватимуть за спеціальним графіком.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Пасажирів закликали враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Що відомо

Так, у години пік поїзди "зеленої" лінії метро курсують за спеціальним графіком. Орієнтовно з 7:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:00 рух поїздів регулюють диспетчери.

Це пов’язано з обмеженнями на Південному мосту, де одночасно може перебувати лише один поїзд метро. Тому поїзди почергово здійснюють оборот на станціях "Видубичі" та "Осокорки".

У КМДА додали, що в міжпіковий час метро працює за звичайним графіком.

Як відомо, у Києві переглянули алгоритм руху на зеленій гілці метрополітену під час тривоги. За "жовтого" рівня загрози на наземній ділянці там їздитимуть поїзди, вони перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не має можливості організувати рух поїздів "червоною" лінією метро під час жовтого рівня повітряної загрози. Це, зокрема, продиктовано забезпеченням безпеки пасажирів.