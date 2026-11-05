У Києві зафіксували тимчасові перебої з водопостачанням: що відомо

У столиці перебої з водопост...

У Києві в четвер, 5 листопада, зафіксували тимчасові перебої з водопостачанням. Це сталось через знеструмлення об’єктів "Київводоканалу".

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Фахівці вже працюють над вирішенням проблеми.

Що відомо

"Через знеструмлення об’єктів "Київводоканалу" у столиці тимчасові перебої з водопостачанням", – йдеться в повідмоленні.

Як зазначили в КМДА, фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання. Послуга поступово відновлюється там, де це можливо.

У КМДА нагадали, що набрати питну воду можна в міських бюветах. Адреси найближчих таких комплексів доступні на сайті КП.

Нагадаємо, раніше у Києві фахівці стабілізували ситуацію після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, водопостачання вдалося відновити завдяки резервному живленню.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в четвер, 5 листопада, зупиняли рух потягів на "червоній" лінії метрополітену. Це було зроблено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.