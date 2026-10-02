Південний міст повністю закритий: у Києві виник транспортний колапс через російські обстріли. Подробиці, фото та відео

У Києві в п’ятницю, 2 жовтня, було обмежено рух мостами через річку Дніпро. Внаслідок цього утворились численні затори.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. У місті зафіксовано великі затори.

Що відомо

Так, у Києві було прийнято рішення щодо обмеження руху мостами. Наразі шляхопроводи працюють наступним чином:

Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Рух автобусів №№ 51, 55, 115 та 118-Д на правий берег організовано міст Патона (транспорт курсує за власними схемами з відхиленням від графіка), а на лівий берег через Дарницький міст.

Тролейбуси 2 жовтня також курсуватимуть зі змінами:

• маршрут № 43: Кібернетичний центр – площа Либідська;

• маршрут № 50: вул. Милославська – Дарницька площа.

Змінили рух автобуси №№ 111, 110, 112. Транспорт курсує Північним мостом у зв'язку з перекриттям руху на Подільському мостовому переході.

Також змінив рух автобус №1-М – рух організовано Північним мостом.

Внаслідок цього, у місті зафіксовано сильні затори. Водіїв та мешканців міста закликали заздалегідь обирати маршрути.

Тимчасові обмеження

У Києві під час повітряної тривоги діють тимчасові обмеження дорожнього руху на кількох мостах через Дніпро. Станом на 18:39 зміни стосуються Дарницького, Метро та Подільського мостів.

На Дарницькому мосту транспорт рухається однією смугою з правого берега на лівий. На мосту Метро перекрито рух із лівого берега на правий, така сама заборона діє на Подільському мостовому переході.

Південний міст після кількох атак ворога повністю закритий для руху автотранспорту та метро. Це обмеження діє як під час повітряних тривог, так і за їх відсутності.

У КМДА закликають киян враховувати встановлені обмеження під час планування поїздок. Інформацію обіцяють оновлювати.

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві виник транспортний к... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Крім того, кияни змушені пішки переходити міст між лівим і правим берегами столиці, щоб скоріше дістатися до роботи.

Нагадаємо, росія в четвер, 1 жовтня, вранці та ввечері завдавала ударів по Південному мосту Києва. По шляхопроводу агресор запустив дрони-камікадзе, прильоти яких викликали пошкодження.

Крім того, рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 1 жовтня, атакувала дроном школу в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого тут почалась пожежа, є руйнування. Цей навчальний заклад вже був пошкоджений у 2025 році внаслідок прильоту балістики.