У Києві відновили рух тролейбусів на 4 маршрутах: Кличко розповів подробиці

У Києві в п’ятницю, 13 листопада, відновили роботу кілька тролейбусних маршрутів. Рух електротранспорту в столиці було зупинено 3 листопада через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Про це під час брифінгу повідомив мер Віталій Кличко. Також скасовують деякі тимчасові автобусні маршрути.

Що відомо

"Для поліпшення транспортного сполучення між лівим та правим берегом від сьогодні Київпастранс запустив 4 тролейбусні маршрути – на них курсуватимуть 40 тролейбусів", – розповів Кличко.

Варто додати, що згідно інформації КМДА, знову працюють наступні маршрути:

№ 30-К – вулиця Милославська – станція міської електрички "Куренівка";

№ 43-К – Дарницька площа – станція метро "Либідська";

№ 48 – станція метро "Лісова" – станція міської електрички "Куренівка";

№ 50 – вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Щоб білтше дізнатись, де зупиняютья тролейбуси, перейдіть за посиланням.

Зазначається, що автобусні маршрути 30-ТР 43-ТР, 50-КР 50-ТР скасовують. Натомість організують:

№ 30-КА – вулиця Кадетський Гай – станція метро "Почайна";

№ 43-КА – Кібернетичний центр – станція метро "Либідська".

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинили рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.