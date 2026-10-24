У Києві відновили рух метро між "Видубичами" та "Славутичем": як працює під час тривоги

У Києві в суботу, 24 жовтня, відновили рух потягів між станціями метро "Видубичі" та "Славутич". Наразі "зелена" лінія працює у звичайному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Інфраструктура підземки була атакована ворогом в ніч на 22 жовтня.

Що відомо

"Рух поїздів між станціями метро "Видубичі" та "Славутич" відновлено. Фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. "Зелена" лінія працює у звичайному режимі", – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що поїзди підземки під час жовтого рівня загрози курсують наземною ділянкою "зеленої" лінії, а під час червоного рівня загрози – рух метро Південним мостом призупиняється.

Що передувало

Росія в ніч на 22 жовтня знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста, утворився транспортний колапс.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 23 жовтня, відновили роботу станції метро "Чернігівська". Для пасажирів буде доступний вестибюль № 1 – вихід у напрямку станції "Дарниця".