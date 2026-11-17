У Києві тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами: як курсує громадський транспорт

Уночі 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Північному та Південному мостах у Києві. Унаслідок обстрілу рух транспорту обома переправами тимчасово перекрито.

Більшу частину громадського транспорту спрямовано через Подільський і Дарницький мостові переходи. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про наслідки атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька хвиль ракетних ударів по Києву. За попередньою інформацією, окупанти застосовували балістичні ракети "Іскандер-М".

Моніторингові канали повідомляли, що ціллю атаки були мости через річку Дніпро. Близько 23:45 мер Києва Віталій Кличко повідомляв про удари по Південному та Північному мостах.

Унаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури, у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито.

У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках. Крім того, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі попередньо внаслідок падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.

В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.

Інформація про масштаб пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється. На місцях працюють усі необхідні міські служби.

Ситуація з транспортом

Станом на ранок фахівці обстежують Північний та Південний мости та визначають ступінь пошкоджень споруд.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що тільки після висновків спеціалістів стане зрозуміло, коли можна відкрити рух цими мостами.

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Станом на ранок 17 листопада через Подільський мостовий перехід спрямовано такі маршрути:

автобуси № 21, 73 і 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус №31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 і 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";

Крім того, на маршруті №50 збільшено кількість тролейбусів. Через Дарницький міст курсують автобуси №22 і 91. Також у столичній адміністрації заявили, що на маршруті №22-ТР збільшено кількість автобусів.

Станом на 12:30 у столиці відновили рух електротранспорту. Трамваї та тролейбуси вийшли на свої постійні маршрути. Автобуси, які дублювали рух електротранспорту, не курсують. Наразі в місті працюють 39 тролейбусних маршрутів (5 не на лініях через обстріл), 17 трамвайних та 102 автобусних маршрути.

Продовжують курсувати і тимчасові автобуси між правим і лівим берегами міста, щоб підсилити роботу метрополітену.

Ракети знову вдарили по мостах. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ рух поїздів метро на "зеленій" частково призупинено. Рух транспорту паралізовано між станціями Осокорки – Червоний хутір.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.