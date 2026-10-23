У Києві тимчасово частково перекриють рух Південним мостом: що відомо

У Києві в п’ятницю, 23 жовтня, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Це необхідно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро.

Про це попередили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Водіїв і пасажирів закликали враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Що відомо

"Сьогодні, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро. На час виконання робіт автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть через Дарницький міст.

Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Києві в п’ятницю, 23 жовтня, організовували додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метро на Південному мосту. Наразі частина "зеленої" гілки не працює через російську атаку напередодні.

Як повідомляв OBOZ.UA, внаслідок російської атаки уніч на 22 жовтня тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та Південного моста. На дорогах міста утворився транспортний колапс.