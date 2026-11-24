У Києві та області випав сніг: коли температура опуститься до -12°С

У Києві в ніч на 24 листопада випав сніг

У Києві в ніч на 24 листопада випав сніг. На жаль, через "плюсову" температуру він не довго протримався та вже почав танути.

Про це повідомили користувачі соціальних мереж. До початку зими залишився тиждень.

Що відомо

"Поки столиця спала, вулиці та автомобілі припорошило снігом. Кияни вже діляться першими зимовими кадрами в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих в соцмережах відео можна побачити нічний снігопад. Варто додати, що через "плюсову" температуру повітря, він швидко тане.

У Києві в ніч на 24 листопада випав сніг

Зазначимо, згідно прогнозу Укргідрометцентру, 24 – 28 листопада на Київщині та в столиці варто очікувати ще лагідну як для цієї пори погоду, але вже перехідну до зимової. 24 листопада циклон з Одещини переміщуватиметься у північно-східному напрямку й огинатиме нашу столичний регіон з південного боку. У Київській області це зумовить невеликий сніг – на більший варто розраховувати вдень 24 та вночі 25 листопада.

Надалі тиск стрімко зростатиме, бо з північних напрямків надходитиме холодне повітря, істотних опадів не прогнозують, хоча подекуди може сніжити.

Прогноз погоди в Києва на наступні 5 діб. Джерело: Укргідрометцентр

"Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження, однак, при проясненнях вночі мінімальна температура набиратиме все більше мінусових значень (по області 28 листопада аж до 5-10°С морозу)", – додали синоптики.

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