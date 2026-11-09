У Києві рух по мосту Патона здійснюватимуть реверсом: як регулюватимуть. Подробиці

У Києві запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Водіїв закликали бути уважними, стежити за сигналами світлофорів і дотримуватися Правил дорожнього руху.

Що відомо

"На мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, на початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:

із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;

із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.

У пресслужбі наголосили, що при цьому на мосту постійно лишатимуться 2 смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів.

Рух реверсивною смугою на шляхопроводі регулюватимуть спеціальні світлофори:

зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку;

червоний хрест – в’їзд на смугу заборонено;

жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка.

У Києві запроваджують реверс... Джерело: КМДА Розгорнути

"Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху. Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги", – резюмували в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.

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