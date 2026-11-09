У Києві рух по мосту Патона здійснюватимуть реверсом: як регулюватимуть. Подробиці
У Києві запроваджують реверс...
Джерело: Андрій Жигайло
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У Києві запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням на мосту Патона. При цьому на шляхопроводі постійно лишатимуться 2 смуги для можливості їхати в кожному напрямку.
Про це поінформували в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Водіїв закликали бути уважними, стежити за сигналами світлофорів і дотримуватися Правил дорожнього руху.
Що відомо
"На мосту Патона запроваджують реверсивний рух зі світлофорним регулюванням. Це дозволить змінювати напрямок руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження в різний час доби", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в КМДА, на початковому етапі реверсивна смуга працюватиме в тестовому режимі за таким графіком:
- із 7:00 до 10:00 – у напрямку з лівого берега на правий;
- із 16:00 до 20:00 – у напрямку з правого берега на лівий.
У пресслужбі наголосили, що при цьому на мосту постійно лишатимуться 2 смуги для руху в кожному напрямку. Додаткова смуга почергово працюватиме в одному з напрямків відповідно до графіка та сигналів світлофорів.
Рух реверсивною смугою на шляхопроводі регулюватимуть спеціальні світлофори:
- зелена стрілка – рух дозволено у вказаному напрямку;
- червоний хрест – в’їзд на смугу заборонено;
- жовта стрілка – попередження про зміну напрямку. Водіям потрібно залишити реверсивну смугу та перебудуватися в напрямку, який указує стрілка.
У Києві запроваджують реверс...
Джерело: КМДА
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"Якщо світлофор вимкнений, рух реверсивною смугою заборонений відповідно до Правил дорожнього руху. Після завершення тестового періоду фахівці проаналізують ефективність нової схеми та за потреби скоригують графік роботи смуги", – резюмували в пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві оприлюднили тимчасову схему проїзду проспектом Романа Шухевича в напрямку Північного мосту. Для легкових автомобілів і вантажівок передбачили різні маршрути об'їзду.
Як повідомляв OBOZ.UA, вже з понеділка, 9 листопада, у столиці України запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим та правим берегом. Такі заходи необхідні у зв’язку із додатковими безпековими викликами у Києві.
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