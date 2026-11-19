У Києві рух наземного транспорту можна відстежити навіть під час тривог. Подробиці
У Києві рух наземного трансп...
Джерело: Київпастранс
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У Києві відтепер можна відстежувати рух наземного громадського транспорту навіть під час повітряних тривог. Побачити це можна за допомогою спеціальної мапи.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Наразі під час повідомлення про небезпеку данні оновлюються кожні 3 хвилини
Що відомо
"КП "Київпастранс" запровадило новий функціонал, який дає змогу відстежувати рух автобусів, трамваїв і тролейбусів онлайн навіть під час повітряних тривог", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в КМДА, система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про місцезнаходження транспорту оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно.
У Києві рух наземного трансп...
Джерело: kpt.kyiv.ua/online
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У Києві рух наземного трансп...
Джерело: kpt.kyiv.ua/online
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До нового функціоналу підключили весь рухомий склад підприємства, який працює на маршрутах столиці. Це дає змогу диспетчерській службі безперервно контролювати роботу транспорту, а пасажирам – відстежувати його рух у розділі "Транспорт online" на офіційному вебсайті. Щоб побачити мапа, перейдіть за посиланням.
У "Київпастрансі" зазначили, що система пройшла тестування та працює в повноцінному режимі. Водночас підприємство продовжує вдосконалювати функціонал і напрацьовує рішення для скорочення інтервалу оновлення інформації до 1-2 хвилин. Наразі під час тривог дані на мапі оновлюються кожні 3 хвилини.
Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві, станом на вівторок, 17 листопада, відновили рух громадського електротранспорту. Він не працював починаючи з 3 листопада внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі.
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