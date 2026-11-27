У Києві можуть запустити безкоштовні автобуси: Зеленський розкрив деталі Ставки

У Києві можуть запустити без...

У Києві розроблені алгоритми роботи громадського транспорту на випадок значного погіршення ситуації через російські удари. Зокрема, йдеться про безкоштовний проїзд в автобусах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Влада опрацьовує усі варіанти допомоги громадянам.

Що відомо

"Провів Ставку. Були детальні доповіді по ситуації в Києві, можливих загрозах та варіантах реагування. Доповідали військові та розвідка, урядовці, мер столиці. Перше: розроблені конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами президента, урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту.

"Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті", – додав Зеленський.

Як повідомляє OBOZ.UA, у Києві відтепер можна відстежувати рух наземного громадського транспорту навіть під час повітряних тривог. Побачити це можна за допомогою спеціальної мапи.