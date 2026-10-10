У Києві через зникнення напруги у метро призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів: усі подробиці

У Києві в суботу, 10 жовтня, через зникнення напруги у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів. Крім того, не працюють ескалатори.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Пасажирам варто врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Що відомо

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Про відновлення роботи повідомимо додатково". – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у трьох районах Києва, через відключення світла і перебої з роботою комунальної інфраструктури, ДСНС оперативно організувала роботу пунктів незламності. Тут містяни можуть підзарядити гаджети та отримати доступ до Wi-Fi.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні 10 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 і охоплюватимуть від однієї до двох черг. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть упродовж усієї доби.