У Києві через обстріл змінили роботу метро, закрито кілька станцій: як їздять потяги

Внаслідок терористичної атаки РФ у Києві в понеділок, 19 жовтня, було змінено рух транспорту. Через удар балістикою тимчасово закрито дві станції метрополітену.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації. Пасажирам варто заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

"Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Вранці рух поїздів розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку", – йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Про відновлення роботи усієї "червоної" лінії буде повідомлено додатково.

Також, через пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118. Як зазначили в міській владі, це дозволить забезпечити додаткові можливості для перевезення пасажирів і покращити сполучення між районами міста.

На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Також на маршрут № 118 додадуть 2 автобуси.

"Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на станції метро "Дарниця", – наголосили в КМДА.

Як повідомляв OBOZ.UA, у неділю ввечері, 18 жовтня, Росія знову атакувала Україну різними видами озброєння. Зокрема, у Києві стало відомо про обстріл балістикою.