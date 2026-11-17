У Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: де найважча ситуація

Країна-терористка РФ уніч на вівторок, 17 листопада, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки перекрито Північний та Південний мости, виникли численні затори з лівого на правий берег міста.

Про це повідомили в соціальних мережах. Містянам краще заздалегідь планувати свої маршрути.

Що відомо

Так, у Києві у вівторок, 17 листопада, після нічної атаки терористичної атаки РФ тимчасово повністю перекрили рух транспорту на Південному та Північному мостах. Це одразу спровокувало велику кількість заторів з лівого на правий берег.

Київ скували численні затори. Джерело: Соцмережі

Крім того, на інших мостах та під’їздах до них утворились численні тягучки. Також на трафік впливають погодні умови та ДТП на дорогах. Також стоять вулиці Миропільська, Братиславська, Воскресенський проспект і Райдужний масив.

Варто додати, що рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" – "Видубичі".

Як повідомляв OBOZ.UA, кияни тепер можуть отримувати інформацію про відключення електроенергії та стан електропостачання за допомогою урядової гарячої лінії "Струм". Для цього потрібно зателефонувати за номером 1549.