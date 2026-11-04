У Києві частково відновили подачу води: що відомо і як знайти найближчий бювет

Станом на 4 листопада в Києві подачу води частково відновили. Спеціалісти продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі й відновленням води в усіх районах столиці.

Там, де водопостачання ще немає, бювети під'єднуватимуть до генератора. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Що відомо

У КМДА зазначили, що фахівці всю ніч працювали над відновленням водопостачання в місті, і 4 листопада подачу води в столиці частково відновлено.

"Роботи тривали безперервно протягом усієї ночі", – йдеться в повідомленні КМДА.

Там додали, що наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста.

У тих районах, де ще немає водопостачання, із 8:00 бювети підключатимуть до генераторів.

Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд": https://kyivvodfond.com.ua/elektronna-karta-byuvetnyh-kompleksiv.

Що передувало

Через надзвичайно складну ситуацію з електропостачанням у Києві запроваджено екстрені відключення світла, тимчасово припинилося водопостачання і почалися перебої в русі громадського електротранспорту. На цьому тлі по місту почали розгортати пункти обігріву – там можна зарядити мобільні пристрої і випити гарячі напої.

Раніше у "Київводоканалі" заявили про пошкодження енергетичної інфраструктури столиці і перебої у водопостачанні. У компанії запевнили, що спільно з енергетиками працюють над вирішенням питання і якнайшвидшим відновленням водопостачання.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення.