У КМДА розповіли, коли відновлять рух по Північному мосту Києва

У КМДА розповіли, коли відно...

У Києві на Південному мосту тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій. Технічні рішення щодо подальшого відновлення шляхопроводу та наземної ділянки "зеленої" лінії метро після отримання виводів експертизи.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Фахівці комунальних підприємств цілодобово працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Що відомо

Так, унаслідок ворожої атаки на Київ 27 жовтня був пошкоджений Південний міст. Зафіксовано пошкодження елементів мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

Фахівці КП "Київавтошляхміст" вже почали виконувати першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на ділянках, які де не виявлено критичних пошкоджень.

Працівники КП "Київський метрополітен" оперативно відновили першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. А також відновили рух поїздів на лівобережній ділянці метрополітену від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір". Наразі тривають роботи з відновлення всіх інженерних мереж, зокрема з диспетчерської централізації, резервного електроживлення та контролю руху поїздів.

У Департаменті зазначили, що окремі пошкодження впливають на роботу конструкції мосту загалом, тому необхідно оцінити їхній вплив на міцність і безпечність споруди. Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки із застосуванням розрахункових моделей.

Акт обстеження мостової споруди, у якому будуть відображені результати динамічних випробувань, геодезичного контролю деформацій та оцінки технічного стану конструкцій, планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мостової споруди та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ уночі вівторка, 27 жовтня, знову завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки тимчасово обмежено роботу "зеленої" лінії метро та перекрито рух на Південному мості.