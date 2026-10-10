Тепло та дощитиме: прогноз погоди по Київщині на 11 жовтня

У Київській області в неділю, 11 жовтня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, очікується дощ. Повітря в регіоні у день максимально прогріється до +24°С.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Що розповіли синоптики

"Прогноз погоди на 11 жовтня по території Київщини. Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень дощ. Температура по області вночі 6-11°С тепла, вдень 19-24°С; у Києві вночі 8-10°С тепла, вдень 21-23°С", – йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві +20°С… +22°С; Миронівка +20°С… +22°С; Фастів +19°С… +21°С; Яготин +19°С… +21°С; Баришівка +19°С… +21°С; Бориспіль +20°С… +22°С та Вишгород +18°С… +20°С.

Прогноз погоди по Київщині на 11 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Зазначимо, згідно з інформацією порталу Sinoptik, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.

Прогноз погоди в Києві на 11 жовтня. Джерело: Синоптик

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