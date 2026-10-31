Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві та області на початку листопада

У Київській області 31 жовтня – 4 листопада очікується погода, яка характерна для пізньої осені. Завдяки високому тиску опади в регіоні не очікуються.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Температура повітря продовжить поступово знижуватись.

Що розповіли синоптики

"31 жовтня – 4 листопада на Київщині та в місті Києві у повітряних просторах повільно відбуватиметься перебудова погодних процесів на характерні для пізньої осені", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили синоптики, тривалий час столичний регіону перебував під впливом теплого вологого повітря з південних напрямків. Тепер над Західною Європою формується антициклон, який спричинить поширення холодного повітря з північних країв.

Прогноз погоди в Києві на 5 діб. Джерело: Укргідрометцентр

Отже, впродовж наступної п’ятиденки в полі високого тиску опади не очікуються, лише 31 жовтня ще місцями можуть бути залишки невеликого дощу від південної циклонічності.

На температуру повітря впливатимуть хмари та прояснення, але вона матиме тенденцію до поступового зниження, відчутнішого по області, особливо вночі.

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