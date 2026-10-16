Світло та вентиляція: у Києві з’явилось перше мобільне укриття біля зупинки транспорту. Фото та відео

У Шевченківському районі Києва почали облаштовувати перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Воно працюватиме цілодобово, а в середині буде вентиляція та світло.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

Так, у столиці на Берестейському проспекті, поряд із зупинкою "Парк Івана Багряного", почали облаштовувати перше мобільне укриття. Наразі вже зібрано його корпус, а в середині проводяться остаточні роботи.

У Києві з’явилось перше мобі... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У Києві з’явилось перше мобі... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Об’єкт тимчасового цивільного захисту матиме світло, у ньому буде вентиляція, а працюватиме він – цілодобово. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння та місце для крісла колісного.

В укритті буде світло та вентиляція. Джерело: Андрій Жигайло

Усередині передбачено до 10... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Для захисту людей укриття обладнано двома входами з тамбурами, металевими дверима та захисними блоками біля кожного входу.

Укриття розташовано поряд із... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Для захисту людей укриття об... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, під час колегії КМДА було розглянуто питання щодо облаштування мобільних укриттів у Києві. Главам районів міста було доручено визначити пріоритетність у використанні коштів для зведення таких об’єктів цивільного захисту.